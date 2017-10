Überblick: Lineapelle Mailand Herbst/Winter 2018-19

Trendstops Damenmode-Experten bringen Ihnen einen Insiderratgeber zu den essentiellen Materialthemen, die den Bekleidungs-, Accessoires- und Heimtextilienmarkt bis in die HW18-19-Saison und darüber hinaus beeinflussen werden. Unser Team ist zur führenden internationalen Modemesse Lineapelle in Mailand gereist, deren Herbst/Winter 2018-19-Ausgabe kreative Neuinterpretationen von Klassikern bot, mit unerwarteten Farbkombinationen und gewagten Überarbeitungen klassischer Gerbetechniken. Unsere umfangreiche Berichterstattung von der Materialmesse und Bildergalerien bewerten jeden Trend auf seinen kommerziellen Wert und seine Langlebigkeit hin, um Ihnen die beste Basis für Ihre Entscheidungsfindung zu geben.

In dieser Woche bekommen FashionUnited-Leser einen exklusiven Einblick in Farb-, Print- und Strukturrichtungen, die die Ledermoden der HW18-19-Saison beeinflussen werden. "Terracotta Dune" gibt Naturlederprodukten einen warmen, herbstlichen Anstrich, während "Laundry Bag Checks" bedrucktem Leder einen modernen Utility-Anreiz gibt. "Shredded Suede" verdeutlicht mit stark aufgerauten Oberflächen, die die haltbaren und robusten Eigenschaften von Leder mit einem weichen und taktilen Umgang verbinden, in dieser Saison die Wichtigkeit von Strukturen.

Farben - Terracotta Dune

Terrakotta-Farbtöne lassen sich für herbstlich-dunkle Orangetöne von sonnenverbrannten Lehmtönen inspirieren. Erdfarben geben der Winterpalette Wärme und ergänzen die organische Ästhetik weichen, naturbelassenen Leders, Pony Haut-Strukturen und glänzenden, polierten Verarbeitungen.

Prints - Laundry Bag Checks

Klassische Karos und Schottenstoffe bekommen mit Anlehnungen an Wäschebeutel eine zeitgenössische, utilitaristische Überarbeitung. Vergrößerte und auseinandergezogene Karos in gewagten Farben und metallischen Ausführungen verweisen auf Alltagsobjekte, um traditionelle Drucke und Muster zu modernisieren.

Strukturen - Shredded Suede

Wildlederoberflächen bekommen mit zottigem, aufgerautem Fell und struppiger Griffigkeit zusätzliche strukturelle Elemente für den Winter. Aufrautechniken geben rauen Hochleistungsoberflächen mit gebleichten Spitzen und subtilen zweifarbigen strukturierten Überarbeitungen ein weicheres, taktileres Gefühl.

Trendstop.com ist eine der weltweit führenden Trendprognose-Agenturen für Mode und kreative Profis, bekannt für ihre aufschlussreichen Trendanalysen und Prognosen. Zu den Kunden gehören H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal und MTV.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: Russo di Casandrino, Conceria 800, Russo di Casandrino, Ge Fin, Ambassador, Carbipel, Sciarada, Ambassador, Caravaggio, alle Herbst/Winter 2018-19