About You will in fünf Jahren zur Umsatzmilliarde

About You ...

Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr hat der Hamburger Online-Modehändler About You große Ziele: In nicht allzu ferner Zukunft soll der Umsatz zehnstellig werden.

Im Ende Februar abgeschlossenen Geschäftsjahr 2016/17 konnte die Tochter des Handelskonzerns Otto Group die eigenen Erwartungen deutlich übertreffen. 100 Millionen Euro waren angepeilt worden, letztlich belief sich der Jahresumsatz auf 135 Millionen Euro. „Damit festigt About You seine Position unter den Top fünf der Fashion-Pure-Player im DACH-Raum“, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Entsprechend dynamisch solle es weitergehen: „Im laufenden Geschäftsjahr peilen wir die Verdopplung unseres Umsatzes auf 250 bis 280 Millionen Euro an“, erklärte Mitgründer und Geschäftsführer Hannes Wiese. In den kommenden fünf Jahren will das 2014 gegründete Unternehmen die Milliarden-Euro-Grenze überschreiten.

Große Hoffnungen setzt About You dabei auf seine zuletzt sehr erfolgreiche Eigenmarke Edited: „Wirtschaftlich gesehen ist uns kaum eine andere Fashionbrand bekannt, die so rasant gewachsen ist“, erklärte Tarek Müller, der in der Geschäftsführung für die Bereiche Marketing und Brands zuständig ist. Auch die Auslandsexpansion wird vorangetrieben: Nach der Eröffnung von Online-Shops in Belgien und den Niederlanden in diesem Jahr sollen weitere europäische Märkte folgen.

Foto: About You