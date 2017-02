Amazon will 15.000 Jobs in Europa schaffen

Onlinehändler Amazon macht Hoffnungen, was die Schaffung von Arbeitsplätzen in Europa und damit auch in Deutschland angeht: Bis zu 15.000 neue Jobs "vom Ingenieur über Software-Entwickler bis hin zum Berufseinsteiger und Azubi" will Amazon in ganz Europa schaffen; in Deutschland könnten 2.000 neue Stellen entstehen; im Nachbarland Frankreich 1.500.

Auch Brexit kann den Onlineriesen nicht abschrecken, setzt er doch weiterhin auf Großbritannien und will dort gar 5.000 Arbeitsplätze schaffen und so die Zahl der Mitarbeiter auf 24.000 steigern. So sollen laut Country Manager Doug Gurr britische Kunden ihre Waren schneller erhalten und eine größere Auswahl bekommen. Im Heimatland USA hatte Amazon Anfang Januar die Schaffung von 100.000 neuen Stellen angekündigt; unbeeindruckt vom geplanten Rücktritt der USA von der Trans-Pazifischen Partnerschaft.

In Deutschland sollen die meisten Arbeitsplätze in den neuen Logistikzentren in Dortmund, Winsen und Frankenthal entstehen, die noch in diesem Jahr ihren Betrieb aufnehmen sollen. Der Konzern wächst und hat dank Cloud-Geschäft und neuen Produkten wie der digitalen Sprachassistentin Alexa einen hohen Bedarf an Fachleuten.

Foto: Amazon Deutschland Website