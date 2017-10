Baur bestätigt Wachstumsziele

Der Versandhändler Baur, eine Tochter der Otto Group, konnte im ersten halbjahr des laufenden Geschäftsjahres durchaus überzeugen und seinen Netto-Umsatz um zwölf Prozent auf auf 361 Millionen Euro steigern.

Zum profitablen Wachstum hätten alle Geschäftseinheiten beigetragen, so das Unternehmen. Herausragend mit einem Umsatzplus von 24 Prozent habe sich vor allem das internationale Geschäft der Unito-Gruppe entwickelt. Die von Österreich aus gesteuerte Baur-Tochtergesellschaft ist erfolgreich in sieben europäischen Ländern aktiv. Auch das Kernunternehmen Baur ist wieder auf Wachstumskurs und weist immerhin ein leichtes Plus von einem Prozent aus. Planmäßig läuft laut Management auch die Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie „Vision 2025“ mit dem Wandel zu einem Zielgruppen-Spezialisten für „Fashion“ und „Home“.

„Die Baur-Gruppe hat eine neue Wachstumsphase eingeleitet. Unsere vielfältigen Dienstleistungen und insbesondere Unito im Online-Handel überzeugen mit guten Leistungen und hohen Steigerungsraten. Auch unser Kernunternehmen Baur hat wieder an Dynamik gewonnen und wichtige Etappenziele in der digitalen Transformation des Geschäftsmodells erreicht,“ so Albert Klein, Vorsitzender der Baur-Geschäftsführung, der Baur „insgesamt auf einem guten Weg“ sieht. Wichtiges Ziel bleibe auch in Zeiten erhöhter Zuwächse und verstärkter Investitionstätigkeit die nachhaltige Wirtschaftlichkeit des Online- und Dienstleistungsgeschäfts.

Das Unternehmen hatte sich zum Ziel gesetzt, bis zum Geschäftsjahresende am 28. Februar 2018 erstmals und deutlich die Umsatzmarke von 700 Millionen Euro zu übertreffen.

