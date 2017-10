Betty Barclay ist einer der besten Ausbilder Deutschlands

Die Betty Barclay Group wurde in der November-Ausgabe der Capital als einer der „Besten Ausbilder Deutschlands“ sowie als einer der „Besten Ausbilder Deutschlands duales Studium“ prämiert. Dies ist bereits die zweite Auszeichnung für die Betty Barclay Group, die zuvor von Focus Money mit dem Deutschlandtest-Siegel „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2017“ ausgezeichnet wurde.

„Unsere Auszubildenden und Studenten sind unsere Mitarbeiter von morgen - eine qualifizierte und moderne Ausbildung ist uns daher sehr wichtig“, kommentierte Ausbildungsleiterin Kristina Bender. Nach der Ausbildung bietet die Betty Barclay Group Übernahmechancen und echte Perspektiven mit individueller Förderung.

Am Firmensitz in Nußloch werden derzeit zwölf Industriekaufleute und drei Duale Studenten ausgebildet. Das Ausbildungskonzept der Betty Barclay Group umfasst Englischkurse, intensive Prüfungsvorbereitung, Projektarbeit und Seminare wie beispielsweise textile Warenkunde, Business-Knigge und Kommunikationstraining. Zudem haben die Auszubildenden im zweiten Lehrjahr die Möglichkeit, sich bei der IHK Baden-Württemberg für ein vierwöchiges Auslandspraktikum in England zu bewerben, das durch eine finanzielle Förderung der Group unterstützt wird.

Das Auswahlverfahren der besten Ausbilder erfolgte über Capitals Talentplattform Ausbildung.de als breit angelegte Untersuchung mit rund 12.000 Unternehmen. Diese beantworteten einen Fragenkatalog mit über 60 Fragen zu den Bewertungskriterien Betreuung, Lernen im Betrieb, Engagement des Unternehmens und Erfolgschancen. Am Ende qualifizierten sich 234 der befragten Unternehmen als „Beste Ausbilder Deutschlands“.

