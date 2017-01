Blush, Elegant Moments kommen nach Indien

Der indische Wäschemarkt wird gleich um zwei internationale Marken bereichert: Sowohl die kanadische Wäschemarke Blush als auch der US-Wäscheproduzent Elegant Moments sind auf den indischen Markt getreten, und zwar durch die Online-Wäscheboutique The Lingerie Store.

Blush setzt auf luxuriöse Designer-Kollektionen, sexy Unterwäsche mit einem Hauch von Verspieltheit. Die 1988 in Montreal gegründete Marke bietet farbenfrohe Slips, Tangas und Korsetts in allen Größen an. Elegant Moments ist ein Wäsche-Großhändler und Hersteller mit Sitz in Pennsylvania. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und setzt seit Beginn auf die besten Materialien und Designs sowie ein breites Produktangebot.

Das Volumen des indischen Wäschemarkts liegt derzeit bei drei Milliarden US-Dollar (2,8 Milliarden Euro) und soll in den nächsten Jahren auf fünf Milliarden US-Dollar (4,66 Milliarden Euro) ansteigen. Internationale Marken wie Triumph, Victoria's Secret und La Perla sind unter den Top Ten Wäschemarken in Indien. Während der stationäre Handel (noch) den Großteil des Umsatzes erzielt, können Onlinehändler deren Mangel an Privatsphäre, unzureichenden Vorrat an Größen und Mangel an erfahrenem Personal nutzen und verzeichnen gute Zuwächse in diesem Segment.

Foto: Elegant Moments