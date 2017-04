Crocs könnte bald in Indien herstellen

Die US-Schuhmarke Crocs, bekannt für ihre bunten Kunststoffschuhe, die sich auch in Indien seit Jahren besonders im Monsun größter Beliebtheit erfreuen, könnten bald auch im Land hergestellt werden. Das hängt aber davon ab, wie die Verhandlungen zur Mehrwertsteuer verlaufen - bis jetzt ist diese für Schuhe noch höher als für Bekleidung, weshalb Crocs derzeit seine gesamte Ware für Indien aus seinen Produktionszentren in China und Vietnam bezieht.

Angesichts der Tatsache, dass das US-Unternehmen im letzten Jahr 1,5 Millionen Paar seiner bunten Schuhe im Land verkauft hat, würde sich die Produktion in Indien schon lohnen. Allerdings müsste die Mehrwertsteuer für Schuhe dazu gesenkt beziehungsweise angepasst werden, damit sich die Herstellung in Indien finanziell trägt. Darüber wird beim nächsten Treffen des GST-Rats (Goods and Services Tax) entschieden, das vom 18. bis 19. Mai in Srinagar stattfinden wird, so Finanzminister Arun Jaitley.

Zudem plant Crocs, seine Geschäfte in Indien in den nächsten drei Jahren deutlich auszuweiten; eine Verdoppelung ist geplant, wozu eine Expansion des Angebots als auch des Einzelhandelsnetzwerks gehört. Derzeit sind Crocs-Produkte in Indien über 1.000 Verkaufsstellen erhältlich, darunter 35 exklusive Geschäfte, unter anderem eine Anfang des Jahres eröffnete Filiale im internationalen Flughafen Mumbai, de sich ganz auf den Reisebedarf eingestellt hat.

Neben dem legeren Strandangebot, zu dem die traditionellen Crocs, Flipflops, Ballerinas und Turnschuhe gehören, sollen bald auch in Indien weitere Freizeitschuhe angeboten werden; insgesamt hat die Marke 300 verschiedene Styles im Angebot, die sich für alle Jahreszeiten eignen. Weltweit verkaufte Crocs 2016 55 Millionen Paar Schuhe für Männer, Frauen und Kinder in über 90 Ländern.

