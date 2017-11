Erfolgreiche Familienbande: Roeckl kommt wieder in Fahrt

Nachdem ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung bereits im Mai dieses Jahres eingestellt worden ist, scheint die Zukunft des Münchener Traditionsunternehmens Roeckl nun wieder gesichert zu sein. Bereits sechs Wochen nach Bekanntgabe der Insolvenz in Eigenverwaltung Ende März 2017 hatte Roeckl seinen Antrag bereits wieder zurückgezogen. Das Insolvenzverfahren habe aus eigener Kraft und mithilfe neuen Kapitals aus der Familie aufgehoben werden können, so die Verantwortlichen.

Dass man nun wieder voller Optimismus in die Zukunft blicken könne, sei vor allem einer erfolgreiche Sanierungsstrategie und schnell greifenden Restrukturierungsmaßnahmen zu verdanken, heißt es. „Es ist uns gelungen, den Fortbestand unseres Familienunternehmens zu sichern. Damit bleibt Roeckl als traditionsbewusste Marke, die seit 1839 für Qualität steht, in Familienbesitz. Die Ursachen der Insolvenz sind beseitigt“, lässt Geschäftsführerin Annette Roeckl wissen.

Konzentration auf Ausbau des Premium-Segments

„Wir haben eine grundlegende Sanierung und Restrukturierung in allen Bereichen umgesetzt. So wurde das Führungsteam neu aufgestellt, Prozesse angepasst und optimiert sowie Kosten nachhaltig reduziert“, so Roeckl. „Eine Kostenreduktion allein reicht langfristig nicht aus. Wir haben das Unternehmen vollkommen neu aufgestellt. Dies ist ein intensiver, aber notwendiger Prozess. Unser neues Geschäftsmodell wird den Veränderungen und Herausforderungen unserer Zeit standhalten.“

Auf der Basis einer verstärkten Präsenz in Haupt- und Großstädten und der Entwicklung eines saisonübergreifenden Produktportfolios will sich das Traditionshaus nun vermehrt auf den Ausbau des Premium-Segments konzentrieren. Um in Zukunft weiter wachsen zu können, entwickle man die Marke aktuell vom Hersteller für handgefertigte Handschuhe zum Anbieter für stilvolle Accessoires. Zusätzlich soll eine neue Markenstruktur die Möglichkeit zur Ansprache neuer und breiterer Käuferzielgruppen eröffnen und die Internationalisierung des Unternehmens weiter vorantreiben.

„Nach einem erfolgreichen Start in das Weihnachtsgeschäft laufen die Vorbereitungen für die Auslieferung der Frühjahr / Sommer Kollektion 2018 bereits auf Hochtouren“, lässt Roeckl weiter wissen. Gleichzeitig beginne ab Januar 2018 der Vorverkauf für die Herbst / Winter 2018/2019 Kollektion. „Somit sind die Voraussetzungen geschaffen, das Potenzial der Marke als Omni-Channel Anbieter voll auszuschöpfen“. Zudem sei das Unternehmen für die bestehenden Herausforderungen im Modemarkt „wirtschaftlich stabil aufgestellt“.

Foto: Roeckl