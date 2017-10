GANT AB Stockholm übernimmt GANT Germany

Ab dem 1. Januar 2018 geht die Duetz Fashion GmbH sowie die Duetz Einzelhandels GmbH in die GANT AB mit Sitz in Stockholm über. Diese übernimmt damit einen der erfolgreichsten Märkte von GANT in Eigenregie. Gleichzeitig wird GANT D.A.CH ins Leben gerufen und von Holzwickede aus, Sitz der „alten“ neuen GANT Deutschlandzentrale, geleitet. GANT Schweden, Großbritannien, Frankreich, USA und Benelux werden zu Jahresbeginn ebenfalls zu einer Tochtergesellschaft der GANT AB werden.

„Den deutschen Markt in Eigenregie zu übernehmen ist der Schlüssel, um GANT auf das nächste Level zu heben“, begründet GANT-Geschäftsführer Patrik Nilsson seinen Schritt in einer Pressemitteilung des Unternehmens vom Mitwoch. „So haben wir beschlossen, den deutschen Markt mit den schweizer und österreichischen Tochtergesellschaften zusammenzuführen und die Einheit „GANT D.A.CH“ zu gründen. Das ist eine strategische Entscheidung für diese wichtige Region in Europa und zudem ein starkes Fundament auf dem die Marke GANT weiter wachsen wird. Diese neue Organisation ist ein großer Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, bis 2020 weltweit zur führenden Lifestyle-Marke zu werden.“

Laut Coen Duetz, der seit rund 23 Jahren als GANT Masterlizenznehmer die Premium- und Lifestyle Marke in Deutschland als eine der weltweit erfolgreisten im Portfolio der Schweden (70 Länder) aufgebaut hat, ist nun der richtige Zeitpunkt, sein Unternehmen an die GANT AB zu übergeben. „Coen Duetz und seinem Team will ich persönlich ganz herzlich für den außerordentlichen Einsatz, den sie für die Marke GANT geleistet haben, danken. Dank ihres Verdienstes verfügen wir nun über eine ausgezeichnete Grundlage, auf der wir weiter expandieren werden“, ergänzt Nilsson.

Alle Mitarbeiter der Deutschlandzentrale werden nahtlos von der GANT AB übernommen. Im Zuge der neuen Organisation werden zudem weitere Arbeitsplätze in Holzwickede geschaffen. Peter Hoever wird die Position des Managing Directors übernehmen und Wolfgang Lohe wird als Wholesale Director GANT DACH verantworten. „Mit Peter, Wolfgang und ihren Teams, gepaart mit unserer Botschaft “Never stop Learning“ sowie erhöhten Investitionen werden wir die Marke weiter von innen stärken und für die Zukunft aufstellen“, bekräftigt Nilsson.

GANT wurde 1949 vom amerikanischen Hemdenschneider Bernard Gantmacher an der Ostküste der USA gegründet bevor das Unternehmen in Europa expandierte. Ursprünglich standen Hemden für Universitätsstudenten im Mittelpunkt; das Angebot wurde aber bald auf amerikanische Sportswear mit einem europäischem Touch erweitert. Durch die Übernahme von drei schwedischen Unternehmen wuchs die Marke global. Heute bietet GANT als Premium Marke weltweit in über 70 Ländern, über 750 Stores und über 4.000 ausgewählten Partnern Kollektionen für GANT Men, GANT Women, GANT Kids, GANT Accessoires und GANT Homewear an.

Die Duetz Fashion GmbH übernahm 1995 die Vermarktungsrechte und besitzt seitdem die Lizenz für den Alleinvertrieb der Marke GANT in Deutschland. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in Holzwickede bei Dortmund über 450 Mitarbeiter, betreibt über 30 eigene Filialen, 8 Outlets und beliefert exklusive Großhandelskunden an über 700 Verkaufspunkte in ganz Deutschland.

Foto: GANT-Website