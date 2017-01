Iconix verkauft Sharper Image

Der US-amerikanische Brand-Management-Konzern Iconix Brand Group hat kurz vor dem Jahreswechsel noch einen Millionendeal über die Bühne gebracht. In der vergangenen Woche verkaufte das Unternehmen die Markenrechte am Geschenkartikelanbieter The Sharper Image für 100 Millionen US-Dollar. Käufer ist der Konsumgüterkonzern ThreeSixty Group. Der war bereits vor der Übernahme der größte Lizenznehmer der Marke gewesen.

Iconix will die Einnahmen nutzen, um Schulden im Volumen von etwa 115 Millionen US-Dollar abzutragen. Doch dem Konzern ging es nicht nur ums Geld: „Sharper Image ist eine starke, weithin bekannte Marke, aber sie passte nicht zu unserer zukunftsgerichteten Strategie“, erklärte CEO John Haugh in einer Mitteilung. Iconix könne „in anderen Geschäftsbereichen seine Ressource effektiver nutzen und höhere Erträge erzielen“. Der Konzern hatte im Herbst angekündigt, künftig aktiver in die Steuerung seiner Marken eingreifen zu wollen. „Das Portfolio-Management wird weiterhin ein Hauptanliegen des Unternehmens bleiben“, erklärte Haugh.

Iconix besitzt die Rechte an namhaften Labels aus der Bekleidungsbranche, darunter Umbro, Rocawear, Lee Cooper und Ecko Unltd. Zudem ist der Konzern an Ed Hardy, Buffalo und Pony sowie an den Markenrechten der Peanuts-Cartoons beteiligt.

Foto: Rocawear