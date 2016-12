Infrastruktur für den Onlinehandel: Hermes und ECE investieren 600 Millionen Euro

Der Versanddienstleister Hermes stellt sich auf die wachsende Bedeutung des Onlinehandels ein: Zusammen mit dem Projektentwickler ECE will das Unternehmen mehr als eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau seiner Logistikkapazitäten investieren.

Hermes plant den Bau von neun zusätzlichen Logistikzentren in Deutschland. Die neuen Anlagen sollen in Bad Rappenau, Mainz, Augsburg, Hamburg, Borgholzhausen, Köln, Leipzig und Dresden sowie im Raum Berlin entstehen. Die erste Einrichtung soll bereits im kommenden Jahr in Betrieb gehen, bis 2019 sollen alle neuen Logistikzentren fertiggestellt sein. „Das Großprojekt gehört zu einem umfangreichen Zukunftsprogramm, mit dem der Consumer-Logistiker seine Infrastruktur auf zusätzliches Wachstum aus dem Onlinehandel ausrichtet und die Paketzustellung weiter beschleunigt“, erklärte die ECE.

Das Hamburger Unternehmen, ansonsten vor allem als Entwickler und Betreiber von Shopping-Centern bekannt, übernimmt als Projektentwickler „alle Aufgaben von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe der Immobilien“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Hermes wird demnach insgesamt 300 Millionen Euro in die neuen Projekte investieren, die ECE die gleiche Summe „für die Gebäude und Flächen“ beisteuern.

Bis 2019 errichtet die ECE neun neue Logistikzentren für Hermes

„Mit den neuen Standorten rücken wir näher an unsere bestehenden und potenziellen Auftraggeber aus dem Onlinehandel heran. Unser Ziel ist es, der bevorzugte Partner für E-Commerce-Akteure zu sein“, erklärte Dirk Rahn, der Managing Director Operations von Hermes Germany. „Wir freuen uns, dass wir mit der ECE einen erfahrenen Partner haben, der unsere hohen Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Immobilien umsetzen kann.“

Für die als Projektentwickler beteiligte ECE sei das Megaprojekt „ein Meilenstein“, erklärte Andreas Mattner, der Geschäftsführer für den Bereich Office, Traffic, Industries bei der ECE. „Noch nie hat ein einzelner Entwickler so viele Logistikimmobilien in einer so engen Taktung realisiert.“

Die neun Hermes-Anlagen werden auf der Basis eines von der ECE entwickelten Prototyps errichtet. Pro Standort sollen jeweils 250 neue Arbeitsplätze entstehen. Nach der Inbetriebnahme könnten in den neuen Logistikzentren „täglich über 200.000 Sendungen“ bearbeitet werden, teilte die ECE mit.

Foto: ECE