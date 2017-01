Japanische Premium Skimarke Goldwin forciert Europa

Die japanische Premium Skimarke Goldwin gehört im Heimatland zu den wichtigsten Anbietern für gehobene Skibekleidung. Jetzt will die Brand, die 1950 in Toyama als Strickfabrik gegründet wurde, auch in Europa wachsen. Allen voran in den deutschsprachigen Ländern. Seit September 2016 forciert Markus W. Zanier den Goldwin-Vertrieb in Österreich. Ab der Saison 2018/19 soll es auch in Deutschland einen eigenen Vertrieb geben. Zudem wurde die europäische Niederlassung bereits vor zwei Jahren von Italien in die Schweiz verlegt.

Die Kollektion steht vor allem für reduzierte, aber dennoch elegante Skiwear. Goldwin setzt auf innovative Materialien wie die Infrarot-Faser Kodenshi, die mit Daunen vermischt besonders isolierend und wärmend wirkt. Ebenso legt die Brand viel Wert auf nützliche Ausstattungsdetails wie große Taschen und praktische Verschlüsse wie das Blind Snap System am Ärmelabschluss. Neben der eigenen Kollektion arbeitet Goldwin schon seit Jahren auch mit international hochrangigen Marken zusammen und lancierte beispielsweise die The North Face Purple-Kollektion.

Parallel zur Alpin-Kollektion lanciert Goldwin für den Winter 17/18 erstmals eine Freeride-Linie, die vor allem für Lagen-Look-Liebhaber konzipiert wurde.

Wie Yoshihiro Katsuta von Goldwin erklärt, steht die Marke Goldwin schon seit über 60 Jahren für nachhaltiges Wachstum. Entscheidend für ihn ist die Zusammenarbeit mit Premium-Retailern.

Foto: Goldwin