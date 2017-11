Lenzing Gruppe wächst deutlich

Der Faser- und Stofffabrikant Lenzing konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 sowohl Umsatz als auch Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern. So berichtet der Konzern ein Umsatzplus von 9,4 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro, was vor allem höheren Preisen bei allen drei Fasergenerationen zurückzuführen sei, heißt es.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg zugleich um satte 23,9 Prozent auf 397,1 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 23 Prozent entspricht. Unterm Strich fuhr das Unternehmen einen Konzerngewinn von 219,3 Millionen Euro ein, das sind 35 Prozent mehr als im Vorjahr.

„In den ersten drei Quartalen 2017 konnten wir unsere wertorientierte Unternehmensentwicklung in einem sehr positiven Marktumfeld weiter verfolgen und die Implementierung unserer Unternehmensstrategie sCore TEN mit großer Disziplin vorantreiben. Die Eröffnung eines neuen Applikations- und Innovationscenters in Hongkong ist ein wichtiger Schritt hin zum Ausbau unseres regionalen Innovationsangebotes“, so Lenzing-Chef Stefan Doboczky. „Nach drei ausgezeichneten Quartalen sind wir zuversichtlich, dass wir 2017 deutlich bessere operative Ergebnisse erzielen werden als im Jahr 2016. Gleichzeitig erwarten wir 2018 aber doch stärkeren Gegenwind als bisher.“

