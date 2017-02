Liebeskind Berlin zieht in neues Headquarter

Das Berliner Taschenlabel Liebeskind trägt der expansiven Entwicklung der letzten Jahre Rechnung und vergrößert entsprechend seine Geschäftsräume am Hauptstandort Berlin. Man habe ein neues Hauptquartier in der Stralauer Allee, direkt an der Spree bezogen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Nun residiert die Marke auf zwei Etagen in einem historischen Speichergebäude und hat seine Fläche von 1.300 auf 2.700 Quadratmeter mehr als verdoppelt. Der neue Hauptsitz vereint nun Showrooms, Ateliers und Verwaltung unter einem Dach und biete genügend Raum für weitere Expansion.

„Unser neues Headquarter passt perfekt zu uns: Die offene Raumplanung vom Showroom bis zu den Ateliers schafft Platz für Kreativität. Auf den großzügigen, modernen Flächen präsentieren wir unsere Kollektionen in diesem inspirierenden Kontext. Gleichzeitig verkürzen sich die Wege für unsere Mitarbeiter - das stärkt den Teamgeist, ermöglicht Austausch, Interaktion und gegenseitige Inspiration aller Mitarbeiter. Der charmante Loftcharakter in einer der schönsten Lagen der Stadt, tut sein Übriges“, so Brigitte Danielmeyer, CEO der Liebeskind GmbH.

In direkter Nachbarschaft zum neuen Liebeskind Berlin Headquarter sind bereits etliche andere Modemarken wie Hugo Boss, Adidas, Pepe Jeans London, Marc Cain, Brax oder Esprit.

Foto: Liebeskind Berlin