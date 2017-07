Marc Cain startet eigene Beauty-Marke

Die schwäbische Modemarke Marc Cain will sich künftig breiter aufstellen und das hauseigene Portfolio um neue Produktgruppen erweitern. Nun steigt das Unternehmen mit seiner neu gegründeten Marke „Marc Cain Beauty“ ins Drogerie-Geschäft ein.

Zum Start der neuen Marke bringt Marc Cain nun seine erste, eigene Duftlinie namens „Marc Cain Mysteriously“ auf den Markt. Inspiriert sei der Duft von „selbstbewussten, eigenwilligen Frauen, die wissen, was sie wollen“, heißt es seitens des Unternehmens.

Das neue Label Marc Cain Beauty richtet sich laut Marc Cain-Chef Helmut Schlotterer „an die Premiumkundin, die bereits eine hohe Affinität zu Marc Cain hat“. Darüber hinaus sollen mit den Produkten neue Segmente erschlossen und somit eine Neukundengewinnung angestrebt werden. *„*Mit der exklusiven Duftreihe möchten wir zum einen unser umfangreiches Sortiment erweitern, zum anderen unsere Zielgruppen begeistern. Der Fokus liegt wie bei unseren Kollektionen auf der Entwicklung qualitativ hochwertiger Produkte, die überraschen und inspirieren“, so Schlotterer weiter.

Aktuell werden die Produkte auf der Panorama Messe in Berlin vorgestellt, ab Oktober sollen sie dann in den Marc Cain Stores und Flächen, im gehobenen Fachhandel sowie online in Europa, Asien, Nordamerika erhältlich sein.

Foto: Marc Cain