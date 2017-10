Moncler: Starkes Auslandsgeschäft beflügelt Umsatzwachstum

Der italienische Bekleidungskonzern Moncler SpA konnte in den ersten neun Monaten 2017 zweistellig zulegen. Am Dienstag teilte das Unternehmen mit, dass es in den zurückliegenden drei Quartalen einen Umsatz in Höhe von 736,8 Millionen Euro erwirtschaftete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutete das eine Steigerung um 15 Prozent. Bereinigt um Wechselkursveränderungen lag die Wachstumsrate bei 16 Prozent.

In der italienischen Heimat fielen die Zuwächse unterdurchschnittlich aus: Dort stiegen die Erlöse lediglich um vier Prozent auf 113,9 Millionen Euro. Deutlich dynamischer entwickelte sich Moncler im Ausland: im restlichen Europa wuchs der Umsatz um 18 Prozent (währungsbereinigt +21 Prozent) auf 240,4 Millionen Euro, in Amerika um 14 Prozent auf 125,4 Millionen Euro. In Asien und dem Rest der Welt stiegen die Erlöse um 19 Prozent auf 257,2 Millionen Euro.

Als Wachstumsmotor erwies sich der eigene Einzelhandel: Dank der Eröffnung neuer Boutiquen und höherer Erlöse auf vergleichbarer Fläche stieg sein Umsatz um 19 Prozent (währungsbereinigt +20 Prozent) auf 477,8 Millionen Euro. Im laufenden Jahr eröffnete das Unternehmen sechs Shops und schloss einen. So verfügte es Ende September über 195 in Eigenregie geführte Läden. Im Großhandelsgeschäft wuchsen die Erlöse um acht Prozent (währungsbereinigt +9 Prozent) auf 259,0 Millionen Euro. Dazu trug die Eröffnung von sechs Shop-in-Shop-Fläche seit Jahresbeginn bei. Ihre Zahl belief sich damit am Ende des dritten Quartals auf 48.

Foto: Moncler Facebook-Page