Publikat erreicht 50 Millionen Euro Umsatz

Das E-Commerce-Unternehmen Publikat hat im Geschäftsjahr 2016 mit seinen Onlineshops Stylefile und Big Tree sein Umsatzziel von 50 Millionen Euro ereicht. Dies gab die Publikat Verlags- und Handels GmbH & Co. KG am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das Erreichen des Rekordumsatzes, der unter Einhaltung der wirtschaftlichen Profitabilität erfolgte, ein Wachstum von über 50 Prozent.

Den Erfolg schreibt das Unternehmen unter anderem einem neuen Logistikzentrum in Großostheim zu, das nach nur kurzer Vorbereitungszeit ab Oktober reibungslos und damit rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in Betrieb genommen wurde; 33 Prozent aller Pakete wurden bereits von dort versendet und die übrigen vom derzeit noch genutzten Standort in Mainaschaff.

Auch für 2017 rechnet Publikat für Stylefile, den Onlineshop für Sneaker, Streetwear und Medien, und Big Tree, den Onlineshop für Outdoorbekleidung und -zubehör „mit starken Umsatzsteigerungen“ von weiteren 40 Prozent gegenüber 2016 vor. Ersterer beliefert inzwischen hunderttausende Streetwear-Fans in ganz Europa.

Die Publikat Verlags- und Handels GmbH & Co. KG mit Sitz in Mainaschaff bei Aschaffenburg wurde 2000 von Markus Christl und Jörn Stiller auf den Ursprüngen des Graffitimagazins „Stylefile“ gegründet. Heute hat sich das Unternehmen zudem bei Sneakersammlern und Naturliebhabern einen Namen gemacht.

Fotos: Publikat