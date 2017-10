Puma hebt Prognose nach kräftigen Zuwächsen erneut an

Der Sportartikelhersteller Puma hat zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Grund für die wachsende Zuversicht dürfte ein starkes Abschneiden im vergangenen Quartal sein. Laut den vorläufigen Zahlen, die der Konzern am Mittwoch ebenfalls veröffentlichte stieg der Umsatz in der Zeit zwischen Juni und September um rund 13 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) schnellte gar um 68 Prozent auf rund 101 Millionen Euro in die Höhe.

Da die Aussichten für das laufende vierte Quartal ebenfalls positiv seien, erhöhe das Management die Prognose für Konzernumsatz, Marge und operatives Ergebnis (Ebit) 2017, hieß es weiter.

Währungsbereinigt dürfte der Umsatz nun zwischen 14 und 16 Prozent wachsen, bislang lag die Bandbreite zwei Prozentpunkte darunter. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern soll zwischen 235 und 245 Millionen Euro herauskommen. Hier lagen die Zielmarken bisher bei 205 bis 215 Millionen Euro. Der Konzerngewinn soll sich weiter deutlich verbessern. Die detaillierten Geschäftszahlen will Puma am 24. Oktober veröffentlichen.

Der Kurs der Puma-Aktie legte nach der Veröffentlichung um mehr als vier Prozent zu. Das Papier der Puma-Mutter Kering gewann gut ein halbes Prozent. (DPA)