Slow-Fashion-Marke Sand River tritt auf den US-Markt

Die Luxus-Kaschmirmarke Sand River ist auf den US-amerikanischen Markt getreten und bietet seinen US-Kunden die kostenlose Lieferung aus Shanghai innerhalb von vier Tagen an, dazu die Rückgabe vor Ort. Die Slow-Fashion-Marke betreibt derzeit elf Boutiquen in Asien und hat durch ihre Website sandrivercashmere.com eine weltweite E-Commerce-Präsenz.

Sand River geht gegen den aktuellen Fast-Fashion-Trend durch die Garantie von echten, hochwertigen und langlebigen Kaschmirprodukten an, die direkt von den Weiden des Alashan Plateaus der Inneren Mongolei bezogen werden und so dem heutigen Bedarf an massenproduzierter Ware und kompromittierter Qualität trotzen.

"Tradition und Qualität werden immer über Gewinne herrschen", bestätigte Sand River- Gründerin und Geschäftsführerin Juliet Guo (Guo Xiuling), die selbst aus der Inneren Mongolei stammt. "Wir leben in einer solchen Wegwerfkultur. Schon um des Planeten willen gibt es eine ernsthafte Notwendigkeit, wieder zu qualitativ hochwertigen Produkten zurückzukehren, die nicht nach nur einer Saison ersetzt werden müssen. Feines Kaschmir hat seinen Preis, aber mit der richtigen Pflege und Vorsicht kann ein Kleidungsstück jahrelang getragen werden, möglicherweise sogar jahrzehntelang", fügte Guo hinzu.

Qualität, Tradition und umfassende nachhaltige Praktiken sind somit für das Unternehmen, das seit 2007 auf der internationalen Modeszene und auf den wichtigsten Modenschauen in Tokio und Paris präsent ist, unverzichtbar.

Sand River hat ein kreatives Team aus internationalen Designern und Künstlern zusammengestellt, darunter auch die weltberühmte japanische Designerin und mehrfache Modepreisträgerin Junko Koshino, die französisch-kolumbianische Künstlerin Francesca Brenda-Mitterrand und die Modedesigner Antje Weidner und Qin Wanyu aus Deutschland beziehungsweise China.

Alles dreht sich um die Tiere

Auch Tierliebhaber können die Produkte von Sand River tragen, ohne von ihren Prinzipien abweichen zu müssen, da alle Produkte aus zu 100 Prozent reinem und nachhaltigem Kaschmir gefertigt sind: Die eigene Beschaffungsbasis besteht aus 30 heimischen Hirtenfamilien, von denen einige auf Guo-eigenen Weiden wirtschaften. Alle werden mit größter Sorgfalt und Respekt behandelt, einschließlich der Ziegen.

So wird die Wolle der reinrassigen Alashan-Ziegen, eine "Original"-Kaschmir-Rasse, die für ihre daunenweiche Unterwolle und hochwertigste, leichte und dennoch unglaublich isolierende Fasern bekannt ist, nur von Hand geerntet. Das bedeutet, dass der natürliche Haarungsprozess der Ziegen für die Ernte berücksichtigt wird und nur traditionelle Kämmungen eingesetzt werden. Laut Sand River "verursacht dieser äußerst akribische und zeitraubende Prozess den Ziegen keine Unannehmlichkeiten, wenn überhaupt bietet er Erleichterung von den sich schnell erwärmenden Temperaturen."

Nach der Ernte verwendet Sand River eine Mischung aus natürlichen Kaschmir-Farbstoffen aus Gras und Insekten der innermongolischen Steppe mit hochwertigen Farbzusätzen aus Deutschland. Für Elastizität, Komfort und geringe Abnutzung sorgt eine traditionelle Strickart, während feine und komplizierte Details bei einigen Kleidungsstücken mit der Hand angenäht werden.

Zum Produktangebot gehören Schals und Tücher für jede Jahreszeit, lange Mäntel und Jacken sowie Decken, Wendemode und komfortable Ensembles für Männer und Frauen. Die Marke fügte kürzlich eine Reihe von Kinderbekleidung sowie Luxus-Reisebekleidung und Accessoires hinzu. Die Preise reichen von 100 US-Dollar bis 3.000 US-Dollar für Originaldesigns.

Fotos: Sand River Website