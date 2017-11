Thema Baumwolle: Die 34. Internationale Baumwolltagung 2018

Vom 21.- 23. März 2018 findet in Bremen die internationale Baumwolltagung statt, die alle zwei Jahre von der Bremer Baumwollbörse und dem Faserinstitut Bremen veranstaltet wird. Das Thema der Tagung ‚Cotton Insights‘ soll verdeutlichen, dass es hier um tiefe Einblicke in die Welt der Baumwolle gehen wird. Angesprochen ist die gesamte Baumwollbeschaffungskette von der Verarbeitung bis hin zum textilen Einzelhandel. Auch diesmal wird mit über 450 Teilnehmern aus der ganzen Welt gerechnet, so der Veranstalter.

„Wir haben die Zeit nach Ende unserer Baumwolltagung im März 2016 genutzt, um die Marktentwicklung genauestens zu analysieren und daraus aktuelle Themen- und Handlungsfelder abzuleiten, die die Branche intensiv beschäftigen. Sie sind von großem Nutzen für die Teilnehmer“, betonen Elke Hortmeyer, Direktor für Kommunikation und Internationale Beziehungen bei der Baumwollbörse sowie Axel Drieling, Senior Manager Cotton beim Faserinstitut Bremen.

Das Themenspektrum reicht von Rückverfolgbarkeit und Echtheitsprüfung von Baumwolle über neue Anforderungen an Baumwollqualität, Prozessoptimierung durch Digitalisierung, Zukunftstrends und Produktion bis hin zum Stand der Nachhaltigkeitsdebatte. In allen Segmenten bietet die Tagung Vorträge und Paneldiskussionen, die auch für ein breites Publikum geeignet sind. Für Experten aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung werden gesonderte Foren angeboten.

Foto: Bremer Baumwollbörse