Tiger of Sweden: Neuer Vertrieb und mehr Stores in Deutschland

Das schwedische Modelabel Tiger of Sweden will künftig sämtliche Sales-Aktivitäten in der DACH-Region wieder selbst organisieren und trennt sich daher zum 1. Juli dieses Jahres von seiner bisherigen Vertriebsagentur Select aus München.

„Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, startet Steve Kirchner als neuer Country Director DACH bereits am heutigen Tag,“ so das Unternehmen. Zudem eröffne man direkt zwei neue Showrooms an den Business-Standorten München und Düsseldorf. Außerdem seien im Zuge der Expansion und des weiteren Wachstums auch die Eröffnung zusätzlicher Tiger of Sweden Stores geplant, und das bereits im Laufe des Jahres 2017. Wo und wann die Neueröffnungen stattfinden sollen, ist jedoch noch nicht bekannt.

Foto: Tiger of Sweden