Triumph findet Käufer für BeeDees

Im Zuge seiner Unternehmens- und Markenkonsolidierung will sich der Münchener Wäschefabrikant Triumph bereits seit geraumer Zeit von seiner Submarke BeeDees trennen. BeeDees wird bereits seit 1979 als Eigenmarke geführt und richtet sich vor allem an eine junge, weibliche Kundschaft zwischen 20 und 35 Jahren. Die große Akzeptanz, die die Marke in dieser Zielgruppe genießt, half Triumph wohl aktuell auch bei den Bemühungen, die Marke möglichst gewinnbringend zu veräußern.

Wie Triumph mitteilt, hat die Jansen Fashion Group GmbH mit Sitz im nordrhein-westfälischen Wesseling die Marke nun gekauft, um sie in das hauseigene Portfolio zu integrieren. Als ein Tochterunternehmen der Hamburger Wünsche Group produziert und vertreibt Jansen Fashion Oberbekleidung und Wäsche unter eigenen Marken und Lizenzen, darunter Roadsign Australia, Bruno Banani und Carlo Colucci.

Marke soll „innovatives neues Gesicht“ bekommen

Triumph will die letzte BeeDees Kollektion eigenen Angaben zufolge im Frühjahr/ Sommer 2018 ausliefern. Mit dem Verkauf der Marke schließe man die Konzentration des eigenen Markenportfolios auf dem wichtigen deutschen Markt ab, um sich künftig auch dort im Schwerpunkt auf die globalen Kernmarken Triumph und Sloggi zu konzentrieren, so das Unternehmen.

„Mit dem Kauf von BeeDees möchten wir unser eigenes Markenportfolio um eine in Deutschland bestens bekannte und sehr erfolgreiche Marke erweitern. Jansen Fashion besitzt seit über 50 Jahren einen exzellenten Ruf als kompetenter Partner für Marken, Lizenzen und Service im Bereich Tagwäsche, Oberbekleidung und Strümpfe. Wir sehen ein großes Potenzial in der innovativen Weiterentwicklung des angestammten Sortiments,“ so Marcus Burgold, Managing Director der Jansen Fashion Group. „Mit der nötigen Demut vor der erfolgreichen Marke Bee Dees und der nötigen Erneuerung“ wolle man der Marke nun „ein innovatives neues Gesicht geben“. Darauf könne man bereits „sehr gespannt sein“, so Burgold weiter.

Aktuell bietet BeeDees bereits eine komplette Lingerie-, Home- und Loungewear-Kollektion an und wird vor allem im deutschen Fach- und Modeeinzelhandel vertrieben. Ob die Marke durch die Jansen Fashion Group internationalisiert werden soll, ist jedoch derzeit ebenso unbekannt wie der Kaufpreis, den Jansen für BeeDees zahlen musste.

Foto: BeeDees/Triumph