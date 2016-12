Wachstumsmarkt Indien: Koovs verdoppelt Halbjahresumsatz

Beim Umsatz hat der anglo-indische Online-Modehändler Koovs plc. im ersten Halbjahr 2016/17 erneut große Sprünge gemacht. Das Unternehmen, das in London ansässig, aber auf dem indischen Markt aktiv ist, steigerte seinen Bruttoumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 114 Prozent auf 7,9 Millionen Britische Pfund (9,3 Millionen Euro). Noch steckt es allerdings tief in der Verlustzone.

Der Modehändler konnte auch bei den übrigen Parametern, die für Online-Versender von Bedeutung sind, punkten. Die Zahl der aktiven Kunden (+138 Prozent) wurde ebenso wie die Besucherfrequenz auf der Website (+132 Prozent) mehr als verdoppelt. Überdurchschnittlich entwickelte sich die Nachfrage nach der Eigenmarke Koovs, deren Erlöse um 132 Prozent stiegen. Auf sie entfallen damit mittlerweile vierzig Prozent des Gesamtumsatzes. Damit hat das Unternehmen weitere Fortschritte bei seinem ambitionierten Projekt gemacht, Koovs als „beliebteste westliche Modemarke bei den stilbewussten indischen Kunden in den Zwanzigern“ zu etablieren.

Angesichts der Zuwächse bei den Erlösen und Kundenzahlen im ersten Halbjahr sprach CEO Mary Turner von „fantastischen sechs Monaten“. Das Unternehmen verfüge über „hervorragende Chancen für weiteres Wachstum“. Darauf baut auch die Strategie von Koovs auf: Bis 2020 werde der indische Online-Modemarkt voraussichtlich ein Umsatzvolumen von 2,5 Milliarden Britischen Pfund (2,9 Milliarden Euro) erreichen, erklärte Turner. „Mit unserem verstärkten Management-Team, unseren exklusiven, in London entwickelten Entwürfen und unseren Geschäftserfahrungen in Indien sind wir gut aufgestellt, um einen wesentlichen Marktanteil in diesem rasch wachsenden Markt zu erreichen.“ Schwarze Zahlen schreibt Koovs aber noch nicht: Aufgrund höherer Marketingausgaben stieg der Halbjahresverlust auf rund neun Millionen Britische Pfund.

Foto: Koovs via Facebook