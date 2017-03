A|X Armani Exchange jetzt auch in Deutschland

Fans der italienischen Modemarke A|X Armani Exchange können sich freuen - das ursprünglich nur für den US-amerikanischen Markt gedacht Label setzt seine Expansion in Europa fort, und zwar als nächstes in Deutschland und mit gleich zwei Läden in Oberhausen und Köln.

Das Oberhausener Geschäft im Einkaufszentrum Centro ist eine ehemalige Armani Jeans-Filiale, die als Armani Exchange-Store am vergangenen Samstag wiedereröffnet wurde; die Kölner Filiale befindet sich im Rhein-Center, beides stark frequentierte Einkaufszentren.

Die beiden ersten deutschen Geschäfte wurden gemäß dem „A|X Armani Exchange – Konzept” gestaltet, das von der Ästhetik heutiger Industriehangars inspiriert ist und an die „industriellen Straßenlandschaften eines jungen und dynamischen New Yorks” erinnern soll.

Die verwendeten Materialien verstärken diesen Eindruck: Zwei zentrale Elemente in der Form eines „A“ und eines „X“, die an tragende Balken erinnern sollen, bestimmen das Ladeninnere. Alle metallenen Oberflächen wurden mit einem rostroten Farbton versehen, um eine urbane Kulisse zu simulieren, an der der Lauf der Zeit nicht spurlos vorbeigegeangen ist.

Angeboten werden die Damen- und Herrenbekleidung der Marke sowie Uhren und Accessoires. „Der Markteintritt von A|X Armani Exchange in Deutschland wird durch eine Selektion von ansprechender, legerer und sportlicher Kleidung mit einem Schwerpunkt auf modischen Outerwear-Kombinationen unterstützt, die selbst die anspruchsvollsten Fashionistas überraschen werden”, verspricht die am Montagnachmittag herausgegebene Pressemitteilung des Unternehmens.

A|X Armani Exchange wurde 1991 ins Leben gerufen und war ursprünglich als preisgünstigere Modelinie für eine junge Zielgruppe nur für den US-amerikanischen Markt gedacht. 1994 verkaufte die Giorgio Armani Spa die Lizenzrechte der Marke an den Einzelhändler Ong Beng Seng aus Singapur, stieg aber 2005 wieder mit einer Beteiligung von 25 Prozent ein. Zu diesem Zeitpunkt wurde A|X Armani Exchange auch auf andere Märkte ausgedehnt. 2008 stockte Armani seinen Anteil auf 50 Prozent auf, bevor die Marke 2014 wieder zu 100 Prozent in den Besitz des Mutterunternehmens überging. Derzeit ist A|X Armani Exchange in weltweit über 200 Geschäften erhältlich.

Fotos: Schaufenster der Oberhausener Filiale und Innenansicht / mit freundlicher Genehmigung von Giorgio Armani