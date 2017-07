Abercrombie & Fitch bald auf Tmall

Die US-Jugend-Marke Abercrombie & Fitch gab gestern bekannt, ab dem 26. Juli einen eigenen Store für sich und abercrombie kids of Tmall eröffnen zu wollen. Tmall ist die größte Verbraucherplattform Chinas für Marken und Einzelhändler und gehört zur Alibaba Group. Die Teen-Marke des Unternehmens, Hollister, ist bereitst seit 2014 auf Tmall vertreten.

Die Alibaba Group will Abercrombie & Fitch mit einem strategischen Omnikanalansatz dabei helfen, auf die ständig wachsenden Ansprüche und sich verändernden Bedürfnisse chinesischer Verbraucher einzugehen. Mit 454 Millionen aktiven Käufern auf verschiedenen Marktplätzen, einschließlich Tmall, und 75 Prozent der Benutzer unter 35 Jahren, scheint die Plattform zu Abercrombies Zielgruppe zu passen, die in ihren Zwanzigern ist.

"Die Alibaba Group legt großen Wert auf die Einbindung der Kunden, was gut zu unserem Schwerpunkt passt, ein einzigartiges Online-Markenerlebnis für unsere Kunden zu schaffen, sowie ein nahtloses und reibungsloses Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Wir bauen auf unserer erfolgreichen Partnerschaft mit unserer Marke Hollister und dem Anführer von Chinas Online-Einzelhandels auf und freuen uns, unsere Markenerfahrung bei Abercrombie & Fitch einem breiteren chinesischen Publikum zu bieten und durch Tmall über die Reichweite unserer stationären Geschäfte hinauszugehen ", kommentierte Fran Horowitz, Geschäftsführerin von Abercrombie & Fitch Co.

Abercrombie & Fitch betreibt derzeit zehn stationäre Geschäft in China sowie einen jüngst eröffneten Flagshipstore in Hongkong und eine eigene chinesische Website unter arbercrombie.cn. Alibaba wird dem Unternehmen mit Sitz in Ohio dabei helfen, seine Online- und Offlinebemühungen in China zu verzahnen, mehr Kunden zu erreichen und ihnen auf allen Kanälen ein interessantes und lückenloses Einkaufserlebnis zu bieten.

"Wir freuen uns, Abercrombie & Fitch auf der Tmall-Plattform willkommen zu heißen", sagte Jessica Liu, Präsidentin von Tmall Fashion. "Abercrombie ist eine weltweite Kultmarke, die Kunden sowohl auf unserer Plattform und in China bereits seit einiger Zeit besuchen. Wir freuen uns darauf, unseren Kundenstamm mit der Marke zu vernetzen und mit Abercrombie & Fitch zusammen zu arbeiten, um sein internationales Wachstum zu fördern."

Abercrombie & Fitch betrieb zu Ende des ersten Quartals des Jahres 278 Filialen in 20 Ländern weltweit. Zum Unternehmen gehören auch die Marken abercrombie kids and Hollister Co.

Foto: abercrombie kids via Abercrombie & Fitch Website