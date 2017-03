About You gewinnt Shop-Award als „Bester Online Pureplayer”

About You ...

Der Online-Shop „About You“, Young Fashion-Ableger des Otto-Konzerns, wurde im Rahmen der Internet World Messe in München mit dem dem Internet World Business Shop-Award 2017 ausgezeichnet. In der Kategorie „Bester Online Pureplayer” kam er noch vor Zalando und ATP Autoteile auf Platz eins. Besonders überzeugte die Jury die individuelle Kundenansprache bei About You, die „quasi zur Händler-DNA“ des Unternehmens gehöre, so die Begründung.

In insgesamt vier Kategorien wurden die Shop-Awards vergeben: „Bester Online-Pureplayer", „Bester Multichannel-Händler", „Bester Marke-Shop" und „Hidden Champion". Nur im Bereich Bester Markenshop hat es noch eine Textilmarke aufs Podest geschafft: Die schweizerische Outdoormarke Mammut schaffte es hier auf Rang zwei hinter dem Shop von Borussia Dortmund. Gewürdigt wurde hier, dass sich die Gewinner merklich vom Standard Flat-Design-Shop abheben und so ihren Fans im Kopf bleiben.

Unter die Hidden Champion schaffte es hingegen ein Schmuckshop: Stilnest. Das Berliner Start-up ist eine Vertriebs- und Produktionsplattform für junge Schmuck-Designer und arbeitet mit 3D-Druck. Alle Schmuckstücke werden von lokalen Netzwerken aus Traditions- und Hightech-Manufakturen auf Bestellung gefertigt, individuell kontrolliert und schließlich stilvoll verpackt.

248 Shops hatten sich in diesem Jahr beworben, 21 schafften es auf die Shortlist. Diese Shortlist-Kandidaten machten es der elfköpfigen Expertenjury noch schwerer als in den Vorjahren: Denn das Niveau der Einreichungen war hoch.

Der Internet World Business Shop-Award gehört zu den begehrtesten Auszeichnungen für Online-Shops im deutschsprachigen Raum und wird an Händler und Agenturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vergeben, die in punkto Design, Zielgruppenansprache, Sortiment, Produktdarstellung, Kanalverknüpfung, Usablity, Idee und/oder Service einzigartig sind. Der Preis wurde 2017 zum sechsten Mal am Vorabend der Internet World Messe vergeben.

Foto: Team von About You / Internet World Messe