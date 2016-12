Amazon investiert weitere 283 Millionen Euro in Indien

Konkurrenz belebt das Geschäft und im Fall von Amazon Indien die Investitionen: der indische Arm des US-Internetriesen hat jüngst mit 20,1 Milliarden Rupien (283 Millionen Euro) die bis jetzt größte Finanzspritze in seine indischen Geschäfte gesteckt; in den letzten Monaten sogar 70 Milliarden Rupien (über 986 Millionen Euro) und das alles, um den Rivalen Flipkart von der Spitzenposition des am schnellsten wachsenden Onlinemarkts der Welt zu stossen.

Insgesamt war es ein Jahr der aggressiven Expansion für Amazon in Indien, hat das Unternehmen doch in eine Reihe weltweiter Programme investiert, darunter der "Prime Abo-Service", der Kunden die Lieferung in einem oder zwei Tagen garantiert sowie früheren Zugang zu speziellen Angeboten. Vor einigen Tagen stellte Amazon auch Prime Video vor, ein neues Programm, für das das Unternehmen mit einer Reihe von Verfassern von Inhalten zusammenarbeitet.

Amazon, Jeff Bezos' Unternehmen, das den Online-Marktplatz Amazon.in betreibt, soll allein im Oktober angesichts der Feiertage geschätzte 140 Millionen Euro bei seinem Versuch verloren haben, Kunden mit Sonderangeboten und Rabatten zu locken. Jeden Monat (in dem es keinen Ausverkauf gibt) verliert das Unternehmen aus Seattle fast 85 Millionen Euro und wird allein in Indien in diesem Jahr 1 Milliarde US-Dollar dafür ausgeben, seine indischen Rivalen auszustechen.

Laut einem Sprecher von Amazon India wird das Unternehmen hier das investieren, was nötig ist, um zur bevorzugten Wahl der Kunden in Indien zu werden; im März dieses Jahres war noch von umgerechnet 175 Millionen Euro die Rede gewesen. All dies folgt der ermutigenden Einschätzung, dass Amazon der größte und am schnellsten wachsende E-Commerce-Marktplatz Indiens sei. Das Unternehmen betreibt auch verschiedene Einheiten für die Logistik, den Großhandel und Zahlungen, die ebenso Kapital verlangen.

Foto: Amazon India Website