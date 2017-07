Bald H&M-Outlet in Parndorf bei Wien

Die schwedische Modekette H&M, bereits für ihre moderaten Preise bekannt, setzt noch einen drauf: Nach drei Pop-up Outlets in den Niederlanden kommt jetzt auch endlich eins in den deutschsprachigen Raum. Am 14. Juli ist es in Parndorf bei Wien so weit.

Im H&M Parndorf Fashion Outlet wird immer Schlußverkauf sein, denn es soll dort Rabatte von bis zu 70 Prozent auf Bekleidung für die ganze Familie geben. Diese Aussicht läßt die Herzen von Fast Fashion-Fans höher schlagen.

Das neue Outlet im Shop Nr. 111, das zunächst auf eine Laufzeit von ein paar Monaten angelegt ist, bietet auf rund 370 Quadratmetern Bekeidung für Damen, Herren- und Kinder. Statt der neuesten Trends wird es hier jedoch mit zeitlosen Klassikern die 'golden Oldies' aus den Kollektionen vergangener Jahre zu dauerhaft reduzierten Preisen geben. Wer also einem Stück von H&M nachtrauert, das es in den regulären Filialen schon lange nicht mehr gibt, könnte hier fündig werden.

„H&M ist stets auf der Suche nach neuen interessanten Standorten für unsere Kunden, um stets das optimale Shopping-Erlebnis bieten zu können. Wir sind überzeugt, unsere Kunden auch mit diesem neuem Konzept begeistern zu können“, kommentierte eine Sprecherin des Konzerns.

Das Unternehmen hat sich für Parndorf entschieden, da das leicht von Wien und Bratislava erreichbare Outlet-Einkaufszentrum auch auf Shopping-Touristen aus China, Korea und Russland setzt. Im Frühjahr 2017 wurde ein weiterer Ausbau eröffnet und damit die Verkaufsfläche auf 36.500 Quadratmeter erweitert.

Wann das erste H&M-Outlet nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Aber Fans in Deutschland haben jetzt zumindest mit den Läden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Parnberg vier Möglichkeiten in greifbarer Nähe. Bleibt allerdings die Frage, ob sich die Rabatte noch lohnen, wenn man die Fahrtkosten mit einrechnet. Aber wahrscheinlich ist Dabeisein alles.

Foto: Parndorf Fashion Outlet-Website