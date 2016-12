Bally plant Neustart in Indien mit Reliance Brands

Das Schweizer Traditionsunternehmen Bally kehrt durch ein Joint Venture-Abkommen mit Reliance Brands nach Indien zurück. Das erste Geschäft soll bereits im März 2017 in Neu-Delhi eröffnet werden; weitere sollen in Mumbai, Kalkutta und Chennai in den nächsten drei bis vier Jahren folgen.

Das 165 Jahre alte Unternehmen wagte bereits im Jahr 2011 in Partnerschaft mit der Bird Group einen Vorstoss nach Indien und eröffnete jeweils ein Geschäft in Neu-Delhi und Mumbai. Diese mussten jedoch im Juli beziehungsweise im Dezember dieses Jahres schließen. In der Zwischenzeit hat Bally seine Suche nach dem richtigen Partner intensiviert und seine Indien-Strategie überarbeit.

Zusammen mit Reliance Brands wird das Unternehmen sich darauf konzentrieren, ein Einzelhandelserlebnis von Weltklasse aufzubauen und dementsprechend in die Schulung von Personal und die Eröffnung weiterer Filialen investieren. Angeboten wird die gesamte Reihe von Schuhen und Accessories für Damen und Herren.

Der Wiedereintritt auf den indischen Markt ist der jüngste Schritt von Ballys weltweiten Expansionsplänen, dem die Eröffnung neuer Flagshipstores in Tokio und Los Angeles in diesem Jahr vorausgingen; weitere sind in Peking und New York geplant.

Für Reliance Brands ist Bally eine weitere Qualitätsmarke für sein internationales Angebot, zu dem Marken wie Steve Madden, Thomas Pink, Brooks Bro’s, Diesel und SuperDry gehören. Die meisten internationalen Marken entscheiden sich in Indien zunächst für einen heimischen Partner, um die Einzelhandelslandschaft des Landes kennenzulernen.

Foto: Bally Website