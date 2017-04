Belstaff eröffnet ersten Flagshipstore in Tokio

Die britische Traditionsmarke Belstaff ist zufrieden mit ihrer Entwicklung auf dem japanischen Markt und setzt mit einem ersten Flagshipstore in Tokio ein Zeichen.

Das neue, 100 Quadratmeter große Geschäft befindet sich im Ginza Six, dem modernsten Einkaufszentrum Tokios. Angeboten wird die neueste Damenkollektion und eine komplett neue Herrenkollektion. Zudem wird es eine exklusive Ginza-Sonderkollektion mit Funktionskleidung und auch eine erste Brillen-Kollektion der Marke geben, die aus feinsten Materialien in Japan von Hand hergestellt werden.

"Ginza Six, unsere vierte Eröffnung in Japan, zeigt unsere schnelle und strategische Entwicklung auf diesem wichtigen Markt. Den japanischen Einfluss auf Mode und Stil kann man weltweit spüren. Darum haben wir dieses fantastische Land als einen Ausgangspunkt für Belstaff gewählt. Die japanische Wertschätzung von und der Appetit nach moderner Tradition ist hier der Schlüssel für unseren Erfolg. Wir sind auch eine Marke, die sich beständig erneuert, wobei Funktionalität genauso wichtig wie Stil ist. Unsere erfolgreiche Einführung der bestehenden Partnerschaft mit SOPHNET. präsentierte eher eine durch Streetstyle inspirierte Kollektion, die für Tokio steht und in der ganzen Welt gut aufgenommen wurde", kommentierte Belstaff-Geschäftsführer Gavin Haig.

Vor der offiziellen Geschäftseröffnung gab es am Freitag bereits eine private, zu der auch die globale Markenbotschafterin und Hollywood -Schauspielerin Liv Tyler sowie weitere Gäste und Presse geladen waren.

"Die erste Einführung unserer Damenkollektion findet bei Ginza Six in Japan mit Botschafterin Liv Tyler statt; sie repräsentiert unsere moderne Belstaff-Frau. Ginza Six ist der Inbegriff des neuen Luxus und bietet ein Einkaufserlebnis auf höchstem Niveau. Wir sind begeistert, an dieser bedeutenden Eröffnung teilzunehmen, einem wichtigen Meilenstein in der 93-jährigen Geschichte dieser Marke", fügte Haig hinzu.

2016 startete Belstaff mit Verkaufsräumen in Matsuzakaya Nagoya, Isetan Tokio und Kobe auf dem japanischen Markt. Das neue Geschäft in Tokio ist die zweitgrößte Filiale in Asien nach Macau.

Die Marke hat ihren Hauptsitz in London, wo sie auch ein Vorzeigegeschäft auf der New Bond Street hat. Weltweit wird über die eigene Website sowie über in zwölf Geschäften in Europa, den USA und Asien vertrieben, darunten in New York und München.

Foto: Belstaff