Berlins erste Sneakerboutique Solebox arbeitet mit Robotern

Bekannt für Kollaborationen mit New Balance und seiner erst kürzlich entstandenen Zusammenarbeit mit Diadora und adidas, ist der Sneakerstore Solebox eine einzigartige Retail-Story. Inwiefern, fragen Sie? Nun, sie hat einen Roboter in Lagerraum.

Um ein besseres Verständnis davon zu bekommen, was diesen Store so einzigartig macht, trafen wir den Mitgeschäftsinhaber Hikmet Sugoer, der seit 15 Jahren im Sneakerbusiness unterwegs ist und seit letztem Jahr den Laden in Berlin betreibt. Im Video sehen Sie nicht nur, was den Laden so besonders macht, sondern auch ein paar bisher unveröffentlichte Sneaker. Auch diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, selbst ins Sneakerbusiness einzusteigen, können in diesem Video noch ein paar wichtige Lektionen lernen.