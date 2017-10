Bielefelder Einkaufszentrum Loom: 100.000 Besucher kommen zur Eröffnung

Die Bielefelder Innenstadt hat einen neuen Besuchermagneten bekommen: Am vergangenen Donnerstag öffnete das Shopping-Center Loom erstmals seine Tore. Schon am ersten Tag war der Kundenzuspruch riesig: Wie die Betreiber auf Facebook mitteilten, kamen etwa 100.000 Neugierige.

Das an der zentralen Einkaufsstraße der westfälischen Großstadt gelegene Center gehört dem Hamburger Projektentwickler ECE, der es 2011 über seine Investment-Tochter für den ECE European Prime Shopping Centre Funds erworben hatte. Das Unternehmen investierte nach eigenen Angaben rund 135 Millionen Euro in den Neubau, der die City Passage aus den 70er Jahren ersetzt. Nun bietet das Loom auf einer Verkaufsfläche von ungefähr 26.000 Quadratmetern Platz für etwa 110 Läden, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe sowie einen Food-Court. Bereits zur Eröffnung waren nach Angaben der ECE alle vorhandenen Flächen vermietet.

Die Hälfte der Mieter ist erstmals in Bielefeld vertreten. So eröffnete der irische Textildiscounter Primark seine erste Filiale in Ostwestfalen. Neu in der Stadt sind auch die Konzepte Pull & Bear, Bershka, Superdry, Adidas Originals, Kult und JD Sports. Weitere Mieter aus der Bekleidungsbranche sind unter anderem Sinn Leffers, G-Star Raw, Only, Mister Lady, Tally Weijl und Collosseum.

„Das Loom setzt nicht nur städtebaulich und architektonisch neue Akzente. Die Besucher können sich auf einzigartige Einkaufserlebnisse inklusive einem umfangreichen Angebot an digitalen und innovativen Serviceleistungen freuen“, erklärte Alexander Otto, der Vorstandschef der ECE, anlässlich der Eröffnung. „Mit dem neuen Shopping-Center gewinnt Bielefeld als Einkaufsstadt – nicht zuletzt für das Umland – an Bedeutung. Mitten in der Bielefelder City ist ein zentraler Erlebnistreffpunkt für Bielefelder und ihre Gäste entstanden.“

Fotos: ECE