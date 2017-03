„comma selected by Gala” – Premiere der Capsule Collection

Zum exklusiven Launch der comma selected by Gala Kollektion luden das Modelabel comma und das Magazin Gala am Mittwochabend ausgewählte Kunden und Freunde der Marke in den Würzburger Flagship Store.

Die comma selected by Gala Kollektion wurde von Gala Modechef Marcus Luft gemeinsam mit dem Designteam von comma entwickelt und ist ab sofort in den Stores und online erhältlich. Sonja Blömker, CEO der comma GmbH: „Wir freuen uns sehr, comma selected by Gala hier in unserer Heimatstadt erstmals zu präsentieren. Die Kollektion ist das Ergebnis einer großartigen und sehr inspirierenden Zusammenarbeit mit dem Magazin Gala.“

Marcus Luft, Gala Fashion Director: „comma selected by Gala zeigt Looks, die zu jedem Anlass passen und ganz unterschiedlich gestylt werden können. Wir wollen, dass Frauen lässig und chic aussehen und aus einer Vielzahl von Möglichkeiten das auswählen, was zu ihrem Stil passt. Keypieces sind ein Overall, meiner Meinung nach ein Frühlings-Must, und zwei tolle Kleider.“

Unter den prominenten Gästen des Abends waren unter anderem Franziska Knuppe, Susann Atwell und Esther Schweins sowie die Influencer Lisa Hahnbrück von Lisarvd, Lou Beyer von somegoodspirits und Francesca Lesch von franelle.

Foto: comma