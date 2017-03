Das sind die größten Designer Outlet Center in Deutschland

Outlet-Shopping erfreut sich wachsender Beliebtheit bei allen Bevölkerungsschichten. Ob es der Einkauf bei TK Maxx ist, oder ein gezielter Besuch im Outlet Center – die Chance darauf, große Marken zum kleinen Preis zu bekommen, reizt die Deutschen.

McArturGlen beispielsweise, ein internationaler Betreiber solcher Outlet Center konnte im vergangenen Jahr 4 Milliarden Euro durch seine Shoppingcenter einnehmen. Klar, dass bei solchen Aussichten weitere geplant sind. McArthurGlen will bis Ende 2019 ein neues 20.000 Quadratmeter-Projekt in Remscheid realisieren. In Duisburg will ein Berliner Unternehmer auf der Fläche der Loveparade-Katastrophe ein Designer Outlet Center mit 175 Läden entstehen, der Bau ist stark umstritten.

Sie wollen sehen, wo sich die zehn größten deutschen Designer Outlets befinden? Klicken Sie auf die interaktive Karte, um mehr zu erfahren:

Bild: Fashion Outlet Montabaur website