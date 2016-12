Das sind die schönsten Weihnachtsfenster des Jahres

Sie haben abgestimmt und das KaDeWe in Berlin beziehungsweise Oberpollinger in München auf Platz eins gewählt. 59 Prozent fanden die Weihnachtsdekoration dieser Kaufhäuser am gelungensten.

Die Weihnachtswichtel haben es unseren Lesern in diesem Jahr besonders angetan. 134 Stimmen wurden abgegeben (Stand 21. Dezember, 17:00 Uhr) mit 59 Prozent fällt die Abstimmung recht eindeutig aus. Mit 12 Prozent liegen Ludwig Beck, Breuninger und das Alsterhaus auf dem zweiten Platz. Das Bikini, das streng genommen keine Weihnachtsfenster, sondern eine Weihnachts-Packstation anbietet, landete mit 5 Prozent an letzter Stelle.