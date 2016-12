Weihnachtsdekoration: Wer hat die schönsten Fenster des Landes?

Die Weihnachtszeit ist im Modehandel traditionell die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Um noch mehr Einkaufslustige, insbesondere mit Kindern, in die Häuser zu locken, bemühen sich viele Kaufhäuser, eine besonders weihnachtliche Stimmung zu schaffen. Wem dies in diesem Jahr besonders gut gelungen ist, sehen Sie hier in unserem Bilderreport aus vier deutschen Städten. Scrollen Sie außerdem nach unten, um abzustimmen: Wer hat die schönste Weihnachtsdekoration des Landes?

KaDeWe & Oberpollinger - Weihnachtswichtel

In den von Rem Koolhaas neu gestalteten Rundbögen des KaDeWe, die an das Original von 1907 erinnern treiben zu Weihnachten Wichtel ihren Schabernack. Die fleißigen kleinen Helfer der Vorweihnachtszeit schneidern dort Kleider für den großen Auftritt, lesen Modemagazine oder verpacken Weihnachtsgeschenke. Die Wichtel wurden von Handwerkern aus der Berliner Umgebung hergestellt und können käuflich erworben werden. Auch bei Oberpollinger in München treiben die Wichtel ihr Unwesen.

Packend: Bikini Berlin

Um die Vorweihnachtszeit zu feiern, hat sich die Concept Mall Bikini Berlin eine ganz besondere Installation einfallen lassen. Gemeinsam mit den Berliner Künstlern von Stills & Strokes haben sie im Hauptatrium einen Showspace inszeniert, in dem drei eigens entworfene Geschenkpapierdessins kunstvoll ausgestellt sind. Die Kreationen von Stills & Strokes wickeln das Innere der Bikini Mall in 40 Meter buntes Wickelpapier, das die Kunden auch gleich vor Ort benutzen können, um ihre Geschenke zu verpacken. Dazu steht den Besuchern ein langer Packtisch zur Verfügung, gerahmt von großen 3D-Figuren und dekorativen Requisiten. An den Ost- und Westeingängen des Hauses bieten weihnachtliche Stände gebrannte Mandeln, Weihnachtsplätzchen und Glühwein an.

Breuninger feiert Weihnachten

Seit dem 22. November schmücken Illustrationen des Künstlers Olaf Hajek die Außenfront des Flagshipstores von Breuninger in Stuttgart. Darüber hinaus sorgen neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt, einem Geschenke-Shop sowie der beliebten Kinderbackstube auch der Besuch des Weihnachtsmanns und verlängerte Öffnungszeiten im Stuttgarter Haus für Adventsstimmung und entspannte Stunden im Kreis der Liebsten. Ein prächtiger, 15 Meter hoher Weihnachtsbaum ragt, geschmückt mit über 2.000 Blüten und Kugeln nun vom Dach der Champagner-Bar in die Kuppel hinein und bringt mit über 50.000 strahlenden LED-Lämpchen Licht in die graue Jahreszeit.

Unser Weihnachtsbaum steht! Jetzt kann die Weihnachtszeit beginnen. Was darf für euch zum Fest der Liebe nicht fehlen? #breuninger #breuningerstuttgart #weihnachten #xmas #weihnachten2016 Ein von Breuninger (@breuninger) gepostetes Foto am 22. Nov 2016 um 9:57 Uhr

Ludwig Beck - Weihnachten im Kaufhaus der Sinne

Im Advent 2016 wird es in den Ludwig Beck-Schaufenstern am Marienplatz zauberhaft: „Ein Märchen zum Mitnehmen“ heißt das diesjährige Weihnachtskonzept, das traditionelle Märchengeschichten neu interpretiert. „Märchen zum Mitnehmen“ heißt das Motto der Münchner. „Dieses Jahr schicken wir unsere Kunden auf eine Reise in die Kindheit, indem wir traditionelle Märchengeschichten in ein ‚neues Gewand’ stecken. So zeigen unsere Schaufenster je eine Szene aus einer von acht bekannten Kindererzählungen der Brüder Grimm und des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen.

Alterhaus – Kunst an Weihnachten

Das Alsterhaus in Hamburg wurde, wie das KaDeWe in Berlin, umgebaut und erstrahlt pünktlich zu Weihnachten in neuem Glanz. Mit einer neuen Accessories-Hall will das Kaufhaus bei seinen Kunden punkten und auch mit Kunst überzeugen die Hamburger. Unter dem Motto »High Season« lässt das von der Künstlerin Sarah Illenberger konzipierte maritime Crafty-Art-Thema schon beim Betrachten der Schaufensterfront den frischen Wind des neuen Atriums erahnen.

Galeria Kaufhof – Weihnachten liegt in der Luft

Galeria Kaufhof feiert ebenfalls mit festlich dekorierten Fenstern die Vorweihnachtszeit. Unter dem Motto 'Weihnachen liegt in der Luft' zeigen sich dort Geschenkideen vor urbanen oder märchenhaften Kulissen.

Bilder: KaDeWe, Alsterhaus, Bikini Berlin, Ludwig Beck, Intsagram, Galeria Kaufhof