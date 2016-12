Düsseldorf: Modehaus Schäffner durch Feuer zerstört

In den frühen Morgenstunden des 19. Dezember brach in den Räumen des Traditions-Modehauses Schäffner in der Düsseldorfer Steinstraße ein Feuer aus, das trotz eines großen Aufgebots an Rettern und Löschwagen der Feuerwehr das komplette Ladenlokal zerstörte.

Der Pächter des Geschäfts entdeckte bei seinem Eintreffen am Montagmorgen Rauch und Feuer hinter den Schaufensterscheiben, nachdem er von einem Einbruchs-Alarm zu seinem Laden gerufen worden war. Noch bevor die herbeigerufenen Einsatzkräfte der nächstgelegenen Feuerwache eintrafen, barsten jedoch bereits die Scheiben des Geschäftes aufgrund des bereits fortentwickelten Brandes. Kurz darauf stand das komplette Ladenlokal im Erdgeschoss im Vollbrand, wie Zeugen berichten.

Zwar konnten die Flammen nach einiger Zeit gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden, dem Modehaus Schäffner entstanden jedoch Schäden in Höhe von 800.000 Euro. Allein 500.000 Euro sollen auf die zerstörten Waren entfallen.

Für den Geschäftsbetreiber eine Katastrophe: Mitten im so wichtigen Weihnachtsgeschäft brechen ihm nicht nur seine Einnahmen weg, er verliert auch seine komplette Existenzgrundlage. Zudem verliert Düsseldorf eine echte Institution für gediegene Herrenmode. Das Modehaus Schäffner besteht immerhin bereits seit 110 Jahren.

Ob es sich bei dem Feuer um fahrlässiges Selbstverschulden, einen Unfall oder Brandstiftung handelt, soll nun die Kriminalpolizei klären, die bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Einziger Lichtblich in diesem Drama: Bei dem Brand sind keine Menschen zu Schaden gekommen.

Foto: Falk Jaquart / pixelio.de