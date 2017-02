Duisburg entscheidet über deutschlandweit größtes Designer-Outlet

Der Duisburger Rat soll an diesem Mittwoch (15.00 Uhr) grundsätzlich grünes Licht für den Bau des nach Angaben der Stadt bundesweit größten Designer Outlet-Centers geben. Auf einem Gelände in der Nähe des Hauptbahnhofs sind zwischen 140 und 175 Läden mit einer Verkaufsfläche von zusammen bis zu 30 000 Quadratmetern geplant, heißt es in einer Vorlage, über die der Rat beschließen soll.

Eigentümer des Geländes sei die Berliner Krieger Grundstück GmbH, die bei der Stadt den Antrag auf Einleitung eines Planverfahrens für das Fabrikverkaufszentrum gestellt hatte. Auf dem ehemaligen Güterbahngelände hatte sich im Sommer 2010 bei der Loveparade eine Tragödie ereignet, bei der 21 Menschen ums Leben gekommen waren. (DPA)