Eddie Bauer, Brax, Street One und Camp David dominieren Service-Ranking

Die Tageszeitung „Die Welt“ und das Analyse-Unternehmen Servicevalue untersuchen seit 2012 jährlich die Service-Qualität deutscher Unternehmen, basierend auf rund 1,5 Millionen Kundenbewertungen. In diesem Jahr wurden 2.895 Unternehmen aus 325 Branchen im Rahmen der repräsentativen Studie bewertet, nun stehen die Gewinner fest.

Aufgeschlüsselt in unterschiedliche Branchen, wählten die Verbraucher auch ihre Lieblinge in diversen Modesegmenten. In der Kategorie „Hemden & Blusen“ konnte so beispielsweise Seidensticker überzeugen, der in diesem Jahr als Service-Champion auserkoren wurde, gefolgt von Olymp und Eterna.

Als bester Unisex-Modeanbieter im Online-Bereich konnte Eddie Bauer überzeugen, während Asos und Bogner die Plätze zwei und drei belegen. Stationär waren Brax, Peter Hahn und Walbusch bei den Verbrauchern besonders beliebt. Bei der Damenmode wurde im Online-Bereich Madeleine zum Gewinner gekürt, gefolgt von Albamoda und Ambellis. Bester stationärer Damenmodeanbieter ist hingegen Street One, während Cecil und Gerry Weber die Ränge zwei und drei belegen.

Auch Babista, Breuninger, Zalando und C&A überzeugen

Zum Service-Champion im Bereich Herrenmode online wurde in diesem Jahr Babista gekürt, vor Herrenausstatter und Hirmer. Auf der Fläche konnten in diesem Bereich vor allem Camp David, Enbers und Anson’s überzeugen und führen so die Hitliste der besten Menswear-Stores an.

Bei den klassischen Modehäusern setzte sich das Stuttgarter Traditionshaus Breuninger gegen alle Mitbewerber durch und belegt Rang eins in seinem Segment. Peek & Cloppenburg (Hamburg) und SinnLeffers folgen auf den Plätzen.

Untersucht und bewertet wurden auch die immer zahlreicher werdenden Fashion Outlet Center, die eine wachsende Zahl an Kunden mit satten Rabatten in die Provinz locken. Hier bescheinigten die Kunden dem Wertheim Village die beste Service-Qualität. Auch das Designer Outlet Ochtrup und das Designer Outlet Berlin wussten zu überzeugen.

Als bester Online-Anbieter für „Familienmode“ wurde in diesem Jahr Zalando ausgezeichnet. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Aboutyou und FashionID. Auf der Fläche gewann in dieser Kategorie der klassische Textilfilialist C&A vor Bonprix und Esprit.

Selbst unter den Textildiscountern gibt es Service-Champions. So bescheinigten die Verbraucher vor allem Takko eine besonders hohe Servicequalität. Die Mitbewerber NKD und KiK kamen auf die Folgeplätze. Der irische Discounter-Riese Primark erreichte hingegen nur den enttäuschenden vierten Platz.

Foto: Eddie Bauer