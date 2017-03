Forever 21 jetzt bei Jabong

Das indische Online-Modeportal Jabong hat die US-Modemarke Forever 21 in sein Angebot aufgenommen und wird Bekleidung, Accessoires, Kosmetik, Schuhe und Wäsche der Marke anbieten, wobei die Preise von umgerechnet 7 Euro bis 34 Euro reichen.

“Forever 21 ist ein Pionier und weltweit führend im Fast Fashion-Bereich und sein Beitritt wird das sorgfältig zusammengestellte Angebot auf Jabong weiter stärken”, kommentierte Jabong-Chef Gunjan Soni in einer Erklärung.

“Wir sind begeistert, auf Jabong zu starten, das eine einzigartige Nische unter den anspruchsvollen Fashionistas in Indien bedient, die auf die heißesten internationalen Designs setzen. Die kombinierte Stärke von Jabong und Myntra hilft uns dabei, einen großen Teil des Online-Modemarktes abzudecken und unsere Produkte einzigartig zusammen zu stellen, um den Käuferpräferenzen auf jeder Plattform gerecht zu werden”, fügte Abhinav Zutshi, Leiter von Forever 21 India hinzu.

Mit Forever 21 hat Jabong alleine im März seine Plattform um 20 neue Marken bereichert und plant, diese Zahl bis Ende des Monats auf 35 zu steigern. Internationale Marken wie New Era Caps, Wrogn, Mothercare, Roadster, Cover Story, AAY, Zivame und Mast and Harbor wurden alle in diesem Monat Jabongs Angebot hinzugefügt. Marken wie Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Missguided und Next sind bereits seit einiger Zeit dabei.

Der jüngste Schritt vonForever 21 - und vieler anderer internationaler Modemarken - zeigt, dass Marken und Einzelhändler aus dem Ausland eher über bestehende Online-Portale auf den indischen Markt treten oder expandieren als mit (weiteren) eigenen Geschäften, da dies mit geringeren Investitionen und Risiken verbunden ist. So können sie den Markt testen, bevor sie sich weiter verpflichten, während die Online-Portale dem Bedarf ihrer Kunden und Kundinnen nach internationalen Modemarken nachkommen können.

Foto: Forever 21