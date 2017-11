G-Star eröffnet Flagship auf der Zeil

Das niederländische Jeanslabel G-Star hat in einer von Deutschlands beliebtesten Einkaufsstraßen, der Zeil in Frankfurt am Main, einen neuen Flagship Store eröffnet und präsentiert hier künftig auf rund 420 Quadratmetern Verkaufsfläche seine neuesten Denim-Kreationen.

„Wir sind sehr stolz darauf, einen weiteren Store mit unserem größten Franchisepartner, RStores GmbH, in einer Top-Lage zu eröffnen. Gemeinsam ist es uns gelungen, einen aufregenden Store zu kreieren, der das Beste aus den besonderen Eigenschaften dieses eindrucksvollen Standorts holt und in dem das neueste Gestaltungskonzept der G-Star Stores umgesetzt wird“, so Axel Schukies, Retail Director G-Star Raw. Der neue Frankfurter Store stelle „einen weiteren wichtigen Schritt in unserer erfolgreichen Retail-Strategie dar“.

Foto: G-Star Raw