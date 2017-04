Hanro eröffnet ersten Airport-Store in Zürich

Das schweizerische Wäschelabel Hanro will nun auch vom lukrativen Geschäft mit Touristen profitieren. In der vergangenen Woche eröffnete es seine erste Airport-Boutique im Flughafen von Zürich. Im dortigen „Airside Center“, einem der größten Einkaufszentren der Schweiz, bietet die Marke nun auf sechzig Quadratmetern eine Auswahl aus ihrem Sortiment an.

„Wir sehen ein großes Potential im Travel-Retail-Markt“, erklärte Geschäftsführer Stephan Hohmann. „Der typische Hanro-Kunde reist viel und kauft international ein. Der Züricher Flughafen in unserem Heimatmarkt Schweiz war die logische Wahl für den allerersten Airport-Store weltweit.“

Die Neueröffnung im Züricher Flughafen ist die mittlerweile zehnte Monobrand-Boutique des 1884 gegründeten Traditionslabels. Weitere Standorte sind New York, London, Peking, Amsterdam, Rom, München, Wien, Graz und Gstaad.

Fotos: Hanro