House of Fraser eröffnet ersten Flagshipstore in China

Der britische Kaufhauskonzern House of Fraser eröffnete am gestrigen Donnerstag sein erstes Geschäft in China. Der neue Flagshipstore befindet sich im Sanpower Plaza in Nanjing, der zweitgrößten Stadt im Osten Chinas. Damit tätigt der Konzern den ersten Schritt in Richtung internationaler Expansion nach seiner Übernahmen durch die Sanpower Group im Jahr 2014.

“Dies sind sehr aufregende Zeiten für House of Fraser und die Eröffnung des Geschäfts in Nanjing ist ein starker Abschluss des Jahres 2016”, kommentierte Frank Slevin, Vorstandsvorsitzender des House of Fraser. “Das Geschäft konzentriert sich darauf, internationale Marken und ein Premium-Einkaufserlebnis nach China zu bringen. Wir sind zuversichtlich, dass unser erstes Geschäft eindeutig den einzigartigen Status verdeutlicht, den House of Fraser auf dem Markt erzielen kann, und wird eine hervorragende Plattform für unsere Markenpartner sein.”

House of Fraser hat keine Kosten und Mühen gescheut, um seinen ersten Flagshipstore in China so eindrucksvoll wie möglich zu machen: Er erstreckt sich über fast 40.000 Quadratmeter und sechs Etagen und bieten Kunden mehr als 300 Marken an, darunter viele etablierte europäische und US-amerikanische Marken wie Barbour, Ted Baker, Dyson, Paul & Joe, Nike, Day Birger et Mikkelsen, Dior und Lancôme. Marken wie Radley, Cambridge Satchel Company, Biba, Alexandre of England, Peter Werth, Lyle & Scott, Le Tanneur und D.A.T.E. werden von House of Fraser auf dem chinesischen Markt eingeführt.

House of Frasers erste chinesische Filiale will den wachsenden Konsum des chinesischen Markts nutzen und befindet sich in einem Gebiet in Downtown Nanjing, das als wohlhabendes und touristisches Kerngebiet als Chinas beste kommerzielle Zone bekannt ist. Es ist über den öffentlichen Nahverkehr einfach zu ereichen und hat sogar eine eigene U-Bahnhaltestelle, an der zwei Linien halten.

Die Sanpower Group hatte bereits vor zwei Jahren angekündigt, 50 House of Fraser-Geschäfte in ganz China eröffnen zu wollen; dieser Plan verzögerte sich jedoch. Die Eröffnung der Nanjing-Filiale war ursprünglich für April dieses Jahres geplant; eine zweite und dritte in Xuzhou und Chongqing sollen im dritten Quartal 2017 folgen.

