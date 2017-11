Immobiliendeal: Signa Prime übernimmt Top-Handelsimmobilien in Deutschland

Die Signa Prime Selection AG, eine auf Handelsimmobilien spezialisierte Immobiliengesellschaft aus Österreich, hat fünf Top-Immobilien in absoluten Bestlagen in Berlin, Hamburg, Frankfurt und München von der RFR Holding GmbH erworben. Mit einem Ankaufsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro gehört diese Transaktion zu den größten Immobiliendeals in Deutschland im Jahr 2017.

Zum Portfolio gehören das Hochhaus „Upper West“ in Berlin, den beiden Bestandsobjekte „Kaufmannshaus“ und „Alsterarkaden“ in Hamburg, die Projektentwicklung „Upper Zeil“ in Frankfurt sowie der 50 Prozent RFR Beteiligung des Projekts „Karstadt am Münchner Hauptbahnhof“. Die weiteren 50 Prozent dieses Projektes waren bislang schon im Besitz von Signa Prime. Das Frankfurter Upper Zeil Geschäftshaus befindet sich derzeit noch im Bau und wird an der Zeil zwischen Galeria Kaufhof und MyZeil erreichtet. Es soll voraussichtlich Ende 2018 fertiggestellt werden. Das Objekt Karstadt am Bahnhofplatz in München ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Zwischen Hauptbahnhof und Stachus gelegen, entsteht eine attraktive Gesamtverbindung vom Hauptbahnhof bis zur wichtigsten Einkaufsmeile Münchens an der Neuhauser Straße. Mit der geplanten Sanierung des Hauptbahnhofs sowie der Erweiterung der S-Bahn-Stammstrecke wird dieses Gebiet noch weiter an Bedeutung gewinnen.

In Summe verfügt das Immobilien-Portfolio in Hauptstraßen-Lage über rund 160.000 Quadratmeter Mietfläche, verteilt auf ca. 70.000 Quadratmeter Einzelhandel, 55.000 Quadratmeter Büro, 17.000 Quadratmeter Hotel, 1.000 Quadratmeter Gastronomie und etwa 17.000 Quadratmeter sonstige Flächen. Die Objekte verfügen allesamt über langfristig gesicherte und bonitätsstarke Mieter sowie einen diversifizierten Nutzungsmix mit zusätzlichem Wertsteigerungspotenzial, so das Unternehmen.

Das nahezu vollvermietete Portfolio soll langfristig gehalten werden, heißt es in der Pressemitteilung von Signa.

Foto: Signa Retail Selection AG / Upper West in Berlin