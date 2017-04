Kaufhof-Mutter HBC will in Europa neue Warenhäuser eröffnen

Der Kaufhof-Mutterkonzern Hudson's Bay Company (HBC) will sein Standbein in Europa zügig ausbauen. Durch die Eröffnung neuer Warenhäuser und Outlet-Stores in Deutschland und den Niederlanden sollen die Verkaufszahlen in den nächsten zwei Jahren um 20 Prozent in die Höhe schnellen, wie der Verwaltungsratsvorsitzende und HBC-Großaktionär Richard Baker am Freitag in Düsseldorf ankündigte. Die Gewinne sollen nach den Worten von HBC-Chef Jerry Storch sogar noch stärker steigen.

Einen Tag nach der überraschenden Ankündigung, dass Kaufhof-Chef Oliver Van den Bossche das Unternehmen bereits Ende April verlassen wird, bemühten sich die US-Manager, Sorgen über die Zukunft der deutschen Kette zu zerstreuen. Allein in diesem Jahr wolle HBC in Europa rund 400 Millionen Euro investieren, kündigten sie an.

Knapp die Hälfte davon entfällt auf Deutschland, wo der Konzern in diesem Jahr in ehemaligen Kaufhof- und Sportarena-Filialen die ersten fünf deutschen Geschäfte der Designer-Outlet-Kette Saks off 5th eröffnen will. Der größere Batzen geht jedoch in die Niederlande, wo in diesem Jahr 10 neue Hudson's Bay-Warenhäuser und ein Designer-Outlet ihre Tore öffnen sollen. Europa biete für HBC hervorragende Wachstumsperspektiven, meinte Baker. (DPA)

Foto: Rijnboutt