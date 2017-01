“La French Boutique” bald auf Tmall

Nach den USA konnte Tmall ein weiteres Land für einen länderspezifischen Auftritt auf seiner Online-Plattform gewinnen: Frankreich. Diese wird bald einen Multimarkenshop namens “La French Boutique” einführen, die die Präsenz französischer Marken in China verstärken und das Bewusstsein für diese bei chinesischen Kunden und Kundinnen wecken soll.

Zu diesem Zweck arbeiten der französische Verband für Damenbekleidung, La Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, und der Internetriese Alibaba, zu dem Tmall gehört, zusammen. Pünktlich zur Modemesse Who's Next in Paris wurde der neue Onlineshop bereits am Samstag vorgestellt.

“Durch die Plattform können französische Marken sich Zeit lassen, den Markt zu erkunden, ihre Produkte auszuprobieren, ihre Marketingstrategie anzupassen und innovativ zu sein, während sie von einer Präsentation profitieren, die 439 Millionen aktive chinesische Kunden pro Jahr erreicht”, kommentierte Sébastien Badault, Managing Director von Alibaba France am Samstag.

Eine Reihe französischer Marken wie IKKS, Nathalie Chaize, Bensimon, Workshops of the Maille, Misaine Mast, Urbahia, Daniel Faret, Zyga, Lyn'n Laundry, Les Petites Bombes, Ricardo Lewis, Ollygan France, Ready to Leave und Still Teddy Smith haben sich bereits für die neue Initiative entschieden.

“Alibabas Tochterunternehmen Tmall ist das Tor zum größten chinesischen Verbrauchermarkt, dessen Internetumsätze rapide steigen”, fügte Pierre-François Le Louët, Präsident der Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, in einer Erklärung hinzu. “Chinesische e-Commerce Einzelhandelsnetzwerke zu nutzen ist heutzutage der einfachste, kosteneffektivste und vielversprechendste Weg, auf den chinesischen Markt zu treten. Es ist auch eine Chance für französische Marken, bekannt zu werden und langfristig ihren Platz in China zu finden.”

Foto: Tmall.com