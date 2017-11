Maerz Muenchen wächst durch neue Shops

Die Maerz Muenchen KG setzt auf Umsatzwachstum über den Ausbau ihres Flächennetzes. Das Strick-Label hat im laufenden Jahr insgesamt 22 neue Shop-in-Shops im Bundesgebiet und in den angrenzenden Benelux-Staaten eröffnet. Somit verfügt das Unternehmen aktuell über 72 Knit Shops. Für 2018 sind weitere 30 Knit Shops im In- und Ausland geplant. Der Jahresumsatz 2016 lag bei 27,1 Millionen Euro, für 2017 rechne man mit einer weiteren Steigerung, heißt es aus dem Unternehmen.

Nicht zuletzt macht Maerz Muenchen das Ladenbaukonzept für den Erfolg verantwortlich. Katja Beibl, Geschäftsführerin der Maerz Muenchen KG: „Die Idee des Knit Shop Konzeptes ermöglicht eine konsumentengerechte Darstellung und kundenfreundliche Präsentation der Maerz Muenchen Strickprodukte." Dabei funktioniere das Konzept sowohl im HAKA- wie auch im DOB-Bereich absatzoptimierend mit einem Umsatzwachstum der Brutto Verkaufsumsätze um etwa 20 Prozent, so Beibl weiter.

Seit 2014 werden die Shops realisiert. Neu hinzu kamen in diesem Jahr unter anderem Kunden wie Weingarten in Köln, Leffers in Oldenburg, Bredl in Ravensburg und Mohr in Dollern.

Foto: Maerz Muenchen