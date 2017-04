Mango weiter auf Expansionskurs

Die spanische Modemarke Mango untermauert ihren Anspruch flächendeckender Präsenz in Deutschland mit der Eröffnung eines neuen Stores in der Hamburger Innenstadt. In der Spitalerstraße 22-26, einer der zentralen Einkaufsstraßen der Stadt, hat sich Mango auf rund 1.700 Quadratmetern Verkaufsfläche niedergelassen und vertreibt hier künftig die Linien Woman, Man und Kids.

Mit dieser Neueröffnung betreibt die Marke 152 Verkaufspunkte in einem für Mango „strategisch sehr wichtigen Markt“. Seit ihrer ersten Niederlassung in Deutschland im Jahr 1996 verfolgt die Firma eigenen Angaben zufolge das Ziel, die Präsenz auf dem deutschen Markt, der zu den zehn umsatzstärksten Märkten der Marke gehört, auszubauen. Das Verkaufsnetz umfasst wichtige Metropolen wie Berlin, Frankfurt und München sowie andere kleinere Großstädte und Städte, in denen vor kurzem neue Geschäfte eröffnet wurden, wie Dinslaken oder Oberhausen.

Foto: Mango