Marc Jacobs startet ersten Online-Flagshipstore in China

US-Modelabel Marc Jacobs hat am Dienstag seinen ersten Online-Flagshipstore in China eröffnet, und zwar mit Viplux, dem Luxuskanal für internationale Luxus- und Premiummarken auf vip.com. Dort bietet es seine „elegante Hip-Hop-Kollektion“ für den Herbst 2017 vip.coms rund 300 Millionen Mitgliedern an.

Die zum Luxuskonzern LVMH gehörende Marke entschied sich für Viplux als Partner aufgrund der Verpflichtung der E-Commerce-Plattform, seinen Kunden hochwertige und umfassende Einkaufseerlebnisse zu bieten. Außer der neuen Kollektion können sich vip.com-Mitglieder von Marc Jacobs auch ein Outfit zusammenstellen lassen, das den beliebten New Yorker Style widerspiegelt.

„Die Zusammenarbeit zwischen Viplux und Marc Jacobs ist ein Beweis für die Expertise von Viplux zu verstehen, wie man mit dem Geist einer bestimmten Marke 'eins werden' und dies mit dem Marktwachstum in Einklang bringen kann“, sagte vip.com Mitbegründer Arthur Hong. „Die Entwicklung einer soliden Expertise für Luxusprodukte ist Viplux' Erfolgsrezept.“

Vip.com startete im Jahr 2008 mit Viplux seinen Vorstoss in den Bereich E-Commerce für Luxusmarken, darunter auch mehr als 200 internationale Marken wie Armani, Versace, Salvatore Ferragamo, Coach, Diesel, Roberto Cavalli, Sergio Rossi und Trussardi. Sie alle haben Viplux-Onlinestores eröffnet, hinter denen die Garantie 100-prozentig echter Produkte steckt.

Foto: Marc Jacobs