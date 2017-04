Marc O’Polo launcht .com-Shop

Zum 50-jährigen Jubiläum launcht Marc O’Polo seinen .com-Shop. Damit ist die Marke online nun in insgesamt 20 Ländern erhältlich.

Nach dem Start des Marc O’Polo E-Shops Deutschland in 2003 hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren sukzessive eigene Online Shops in vier verschiedenen Sprachen in Österreich, Belgien, Frankreich, Schweiz, Schweden und den Niederlanden eingeführt. Mit dem Launch des .com-Shops sind nun 13 weitere Länder angebunden. Dazu gehören unter anderem Polen, Finnland, Tschechien und die Slowakei. Zusätzlich erschließt Marc O’Polo mit dem Launch neue Märkte wie Großbritannien, Italien und Spanien.

Die Shops sind über einen Country-Selector erreichbar. Die Sprache aller Shops und des Customer Services ist Englisch. „Zunächst gilt es nun, Erfahrungen darüber zu sammeln, wie wir in den unterschiedlichen Ländern mit dem englisch-sprachigen .com-Shop performen“, so Dr. Felix Kreyer, Managing Director Online. Darauf aufbauend will das Unternehmen dann die Customer Experience in den einzelnen Ländern Schritt für Schritt an die lokalen Bedürfnisse anpassen. Die Zustellung übernimmt DHL Weltpaket.

Foto: Marc O‘Polo